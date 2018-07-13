Ещё
Калинская вышла в полуфинал турнира ITF во Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калинская вышла в полуфинал турнира ITF во Франции 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира ITF в французском Контрексевиле с призовым фондом $ 100 тыс. В четвертьфинале она за час и 56 минут победила бельгийку Исалин Бонавентюр — 3:6, 6:1, 6:4. За выход в финал Калинская поспорит с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания, 5) — Патти Шнидер (Швейцария).
ITF — международная федерация тенниса — управляющая структура мирового тенниса. Объединяет 205 национальных организаций. Уполномочена вырабатывать и изменять правила игры, представляет теннис в МОК, проводит ряд соревнований, а также занимается развитием и популяризацией тенниса в мире.
SPORT24.ru: последние новости
Макарова и Суарес снялись с четвертьфинала Уимблдона в миксте Уимблдон не будет переносить мужской финал в случае выхода англичан в финал ЧМ Нисикори обыграл Гулбиса и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России284
Черчесова насторожили «Усы надежды»8
Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ32
Пропавший британец бомжевал и жаловался на Россию1
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине639
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение