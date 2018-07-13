Калинская вышла в полуфинал турнира ITF во Франции

Россиянка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира ITF в французском Контрексевиле с призовым фондом $ 100 тыс. В четвертьфинале она за час и 56 минут победила бельгийку Исалин Бонавентюр — 3:6, 6:1, 6:4. За выход в финал Калинская поспорит с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания, 5) — Патти Шнидер (Швейцария).

ITF — международная федерация тенниса — управляющая структура мирового тенниса. Объединяет 205 национальных организаций. Уполномочена вырабатывать и изменять правила игры, представляет теннис в МОК, проводит ряд соревнований, а также занимается развитием и популяризацией тенниса в мире.