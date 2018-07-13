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Пейя и Меликар — соперники Азаренко и Д. Маррея по финалу Уимблдона в миксте
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Пейя и Меликар — соперники Азаренко и Д. Маррея по финалу Уимблдона в миксте 

Чемпионат.com 48 минут назад
Американка Николь Меликар и австриец Алехандро Пейя (11) вышли в финал Уимблдона в миксте. Они обыграли словенку Катарину Среботник и австралийца Майкла Винуса (9) со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность поединка составила 52 минуты. Пейя и Меликар выполнили 5 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Среботник и Винуса 9 эйсов и 4 двойные ошибки, брейк-понйтов у них не было.
В финальном матче австриец и американка встретятся с белорусской Викторией Азаренко и британцем Джейми Марреем. Ранее Меликар пробилась в финал Уимблдона в парном разряде.
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