Пейя и Меликар — соперники Азаренко и Д. Маррея по финалу Уимблдона в миксте

Продолжительность поединка составила 52 минуты. Пейя и Меликар выполнили 5 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Среботник и Винуса 9 эйсов и 4 двойные ошибки, брейк-понйтов у них не было.