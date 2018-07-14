Прогнозы и ставки на теннис 14 июля

Бельгия — АнглияФутбол. ЧМ-2018. Матч за третье место

Бельгия — однозначный фаворит матча за третье место. Во-первых, это более опытная команда, более классная. Во-вторых, англичане свой матч 1/2 играли на день позже и затратили массу сил. В-третьих, «львов» ждал перелет из Москвы в Петербург. В-четвертых, у парней Роберто Мартинеса есть шанс войти в историю страны. Пока что лучший результат на ЧМ — четвертое место в 1986-м. Сейчас можно забраться слегка повыше.

Англия? А что Англия? Она уже сделала невозможное. Для себя. Выполнила невыполнимую миссию — выиграла серию пенальти, а затем спокойно и без лишних нервов победила в плей-офф, даже не пропустив. И вышла в полуфинал, будучи одной из самых молодых команд на турнире.

За все это Гарета Саутгейта по делу хвалили журналисты, эксперты, болельщики и примерно все, кому вообще интересен ЧМ.

А затем облажалась, в самый ответственный момент отдав матч сопернику, который точно не был сильнее (особенно — в первой 45-минутке). Но превзошел «львов» ментально. У бельгийцев с психологией проблем вроде бы нет, так что смело ставим на Азара и Ко.

Ставка: победа сборной Бельгии за 2,27.

Но впереди — куда более серьезный тест. Серена Уильямс по-настоящему вернулась, в этом сомнений нет ни у кого. Американка подошла к турниру в отличной форме. Конечно, некоторые проблемы были — непростой матч с Кристиной Младенович в третьем круге, проигранный первый сет Камиле Джорджи в четвертьфинале — но в целом Серена выглядит очень убедительно.

Выход в финал гарантирует Уильямс возвращение в топ-30 — при том, что начинала она турнир за пределами первой сотни. В лайв-рейтинге Серена занимает 28-ю строчку, а если завоюет титул, то станет 19-й ракеткой мира. Согласитесь, весомая мотивация — уже на US Open Уильямс-младшая будет бороться за топ-3.

Еще одна причина не проиграть — шанс сравняться с Маргарет Корт (24) по количеству выигранных «Шлемов» в одиночном разряде. Сейчас их у Серены 23.

Ну и не стоит забывать, что предстоящий финал — повторение решающего поединка Уимблдона-2016, когда Серена обыграла немку в двух сетах — 7:5, 6:3. Кербер с тех пор прибавила, а Уильямс, напротив, немного сдала (особенно в движении).

Однако мы все же верим в Серену. Максимум, что удастся Анжелик — зацепить одну партию. Не больше.

Ставка: победа Уильямс за 1,54.

Общий коэффициент — 3,50.