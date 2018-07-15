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Карловский стал победителем челленджера в Уиннетке
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Карловский стал победителем челленджера в Уиннетке 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский теннисист Евгений Карловский выиграл турнир серии «челленджер», который прошёл в Уиннетке (США). В финальном матче он оказался сильнее представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга (4), обыграв его со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Карловский выполнил 4 подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Джунга 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.
23-летний Карловский, занимающий 355-е место в рейтинге ATP, завоевал первый титул в карьере на уровне турниров категории «челленджер». Призовой фонд соревнований в Уиннетке составил $ 75 тыс.
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