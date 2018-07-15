Карловский стал победителем челленджера в Уиннетке

Российский теннисист Евгений Карловский выиграл турнир серии «челленджер», который прошёл в Уиннетке (США). В финальном матче он оказался сильнее представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга (4), обыграв его со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Карловский выполнил 4 подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Джунга 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.

23-летний Карловский, занимающий 355-е место в рейтинге ATP, завоевал первый титул в карьере на уровне турниров категории «челленджер». Призовой фонд соревнований в Уиннетке составил $ 75 тыс.