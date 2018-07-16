Ещё
Джокович вернулся в десятку рейтинга ATP после победы на Уимблдоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович вернулся в десятку рейтинга ATP после победы на Уимблдоне 

Газета.Ru 2 часа назад
Серб Новак Джокович вернулся в десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после победы на Уимблдоне, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт ATP, Джокович поднялся с 21-го на десятое место.
Другой участник финала Уимблдона южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмой строчки на пятую. Американец Джон Изнер (8 место) также улучший своей положение в рейтинге.
Хорват Марин Чилич (7) и австриец Доминик Тим (9) потеряли по две строчки.
Лучшим среди представителей России является Карен Хачанов (34).
Рейтинг ATP от 16 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков;
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665;
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395;
5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655;
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610;
7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905;
8 (10). Джон Изнер (США) — 3720;
9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665;
10. (21) Новак Джокович (Сербия) — 3355…
34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220;
35 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1211
Газета.Ru: последние новости
Сербский депутат раскритиковал Джоковича за поддержку сборной Хорватии на ЧМ Макарова и Суарес снялись с четвертьфинала Уимблдона в миксте Первая ракетка мира не смогла пробиться в 1/8 финала Уимблдона
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ223
На поле в финале ЧМ произошел скандал551
Под стадионом ЧМ-2018 «уплыла» земля123
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Видео
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение