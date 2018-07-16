Джокович вернулся в десятку рейтинга ATP после победы на Уимблдоне 

Серб Новак Джокович вернулся в десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после победы на Уимблдоне, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт ATP, Джокович поднялся с 21-го на десятое место.
Другой участник финала Уимблдона южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмой строчки на пятую. Американец Джон Изнер (8 место) также улучший своей положение в рейтинге.
Хорват Марин Чилич (7) и австриец Доминик Тим (9) потеряли по две строчки.
Лучшим среди представителей России является Карен Хачанов (34).
Рейтинг ATP от 16 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков;
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665;
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395;
5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655;
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610;
7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905;
8 (10). Джон Изнер (США) — 3720;
9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665;
10. (21) Новак Джокович (Сербия) — 3355…
34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220;
35 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1211