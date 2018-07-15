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Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале Андерсона
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Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале Андерсона
Чемпионат.com
1 час назад
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Фото:
Чемпионат.com
Серб
Новак Джокович
(12) в финале Уимблдона переиграл южноафриканца
Кевина Андерсона
(8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
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