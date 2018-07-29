Шарапова показала интимное фото

Экс-первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова выложила на своей странице в Инстаграме откровенное фото с отдыха с друзьями на Средиземном море. На нем на яхте компания — двое мужчин с женщинами и сама Шарапова в раздельном красном купальнике на стройной красивой фигуре.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 28 Июл 2018 в 3:57 PDT

Теннисистка пишет, что поездка удалась, компания была веселой и много смеялась.

Фотография ожидаемо не оставила равнодушной фолловеров Шараповой. Они принялись признаваться ей в любви и спрашивать о статусе спортсменки, предлагая ей руку и сердце. Некоторые написали, что теперь она все чаще отдыхает, а не тренируется, что свидетельствует о конце карьеры.

«Маша, я думаю, мы на днях узнаем о завершении карьеры? Раньше было много информации о работе на кортах, а сейчас один отдых. Ну что скоро пенсия?».

А кто-то обратил внимание на возраст спутников приятельниц теннисистки.