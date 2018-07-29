Шарапова показала интимное фото 

Экс-первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова выложила на своей странице в Инстаграме откровенное фото с отдыха с друзьями на Средиземном море. На нем на яхте компания — двое мужчин с женщинами и сама Шарапова в раздельном красном купальнике на стройной красивой фигуре.
Теннисистка пишет, что поездка удалась, компания была веселой и много смеялась.
Фотография ожидаемо не оставила равнодушной фолловеров Шараповой. Они принялись признаваться ей в любви и спрашивать о статусе спортсменки, предлагая ей руку и сердце. Некоторые написали, что теперь она все чаще отдыхает, а не тренируется, что свидетельствует о конце карьеры.
«Маша, я думаю, мы на днях узнаем о завершении карьеры? Раньше было много информации о работе на кортах, а сейчас один отдых. Ну что скоро пенсия?».
А кто-то обратил внимание на возраст спутников приятельниц теннисистки.
«Вы прихватили своих пап на лодку?» — поинтересовались пользователи.