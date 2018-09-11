Мировой теннис ополчился на Серену Уильямс

Мировой теннис выступил против истерившей Серены Уильямс

Международная федерация тенниса (ITF) встала на сторону судьи Карлоса Рамоса в конфликте с американкой Сереной Уильямс во время финального матча Открытого чемпионата США. Об этом сообщается на сайте организации.

В ITF отметили, что судья действовал согласно букве закона и в общем показал профессионализм и последовательность в принятии решений. «Карлос Рамос — один из самых опытных и уважаемых судей в теннисе. Решения Рамоса соответствовали правилам, и это подтверждается решением US Open оштрафовать Уильямс за три нарушения», — говорится в заявлении федерации.

По ходу финала Уильямс была наказана Рамосом за подсказки от тренера. Пытаясь убедить судью на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и сексистом. В итоге она была оштрафована на один гейм и проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.