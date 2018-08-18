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Бердых: покойся с миром, Кубок Дэвиса
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Бердых: покойся с миром, Кубок Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 42 18 августа 2018
Фото: РИА Новости
Чешский теннисист Томаш Бердых раскритиковал изменение формата Кубка Дэвиса, которое было утверждено во время съезда Международной федерации тенниса (ITT) в Орландо (США).
«Я очень горжусь тем, что являюсь двукратным чемпионом турнира, который был на протяжении более 100 лет. Я мог поделиться эмоциями с болельщиками из моей страны и испытать удивительные моменты! Теперь все уйдёт! Покойся с миром, Кубок Дэвиса», — сообщил Бердых в своём «инстаграме».
Первый розыгрыш турнира в новом формате пройдёт в Мадриде (Испания) или Лилле (Франция) с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё два получат специальные приглашения от организаторов.
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