Макарова узнала соперницу по турниру WTA

Единственная россиянка Екатерина Макарова узнала свою соперницу по первому кругу турнире в Нью-Хэйвене, пишет Sport24.

В первой встрече турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Макарова сыграет против четвертого номера турнира представительницы Чехии Каролины Плишковой. Матч состоится 20 августа.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей квалификации.