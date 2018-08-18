Макарова узнала соперницу по турниру WTA 

Единственная россиянка Екатерина Макарова узнала свою соперницу по первому кругу турнире в Нью-Хэйвене, пишет Sport24.
В первой встрече турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Макарова сыграет против четвертого номера турнира представительницы Чехии Каролины Плишковой. Матч состоится 20 августа.
Победительница прошлогоднего розыгрыша Дарья Гаврилова встретится с француженкой Кристиной Младенович, а финалистка прошлогоднего турнира Дарья Цибулкова стартует матчем против Юлии Гергес.
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей квалификации.
Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.