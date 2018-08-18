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Макарова узнала соперницу по турниру WTA
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Макарова узнала соперницу по турниру WTA 

Газета.Ru + ещё 96 18 августа 2018
Фото: РИА Новости
Единственная россиянка Екатерина Макарова узнала свою соперницу по первому кругу турнире в Нью-Хэйвене, пишет Sport24.
В первой встрече турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Макарова сыграет против четвертого номера турнира представительницы Чехии Каролины Плишковой. Матч состоится 20 августа.
Победительница прошлогоднего розыгрыша Дарья Гаврилова встретится с француженкой Кристиной Младенович, а финалистка прошлогоднего турнира Дарья Цибулкова стартует матчем против Юлии Гергес.
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей квалификации.
Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.
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