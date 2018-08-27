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Первая ракетка мира стала автором антирекорда
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Первая ракетка мира Халеп стала автором исторического антирекорда в теннисе 

RT на русском + ещё 91 27 августа 2018
Фото: Reuters
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке, потерпев поражение от эстонской теннисистки Кайе Канепи.
Встреча, продолжавшаяся один час 15 минут, завершилась со счётом 2:6, 4:6.
Это первый случай в истории US Open, когда топ-1 Женской теннисной ассоциации (WTA) не может преодолеть первый круг соревнований.
При этом Халеп проигрывает в первом круге турнира второй год подряд.
Канепи во втором круге встретится со швейцаркой Хиль Тайхман, которая оказалась сильнее Далилы Якупович из Словении.
Ранее стала известна соперница Шараповой по первому кругу US Open.
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