Серене Уильямс приписали высокий результат

Организаторы US Open приняли решение посеять теннисистку Серену Уильямс выше ее рейтинга. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал журналист Джон Вертхайм.

На данный момент теннисистка стоит 26-й, но на US Open посеяна 17-й, поскольку руководство турнира решило принять во внимание то время, которое спортсменка пропустила из-за декрета.

1 августа Уильямс потерпела крупнейшее поражение в карьере. Спортсменка проиграла британке Йоханне Конте в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе в двух сетах со счетом 1:6, 0:6. В каждом матче, начиная с 1995 года, Уильямс брала хотя бы два гейма.