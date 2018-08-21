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Серене Уильямс приписали высокий результат
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Серене Уильямс приписали высокий результат 

Lenta.ru 21 августа 2018
Фото: Reuters
Организаторы US Open приняли решение посеять теннисистку Серену Уильямс выше ее рейтинга. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал журналист Джон Вертхайм.
На данный момент теннисистка стоит 26-й, но на US Open посеяна 17-й, поскольку руководство турнира решило принять во внимание то время, которое спортсменка пропустила из-за декрета.
1 августа Уильямс потерпела крупнейшее поражение в карьере. Спортсменка проиграла британке Йоханне Конте в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе в двух сетах со счетом 1:6, 0:6. В каждом матче, начиная с 1995 года, Уильямс брала хотя бы два гейма.
В марте 2018-го Уильямс возобновила выступления после 13-месячного перерыва в связи с рождением дочери. В данный момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге WTA. После возвращения на корт она дошла до финала Уимблдона-2018, где уступила немке Анжелике Кербер. Всего в активе Уильямс 23 победы в турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.
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