Серена Уильямс оправдалась за плотный ужин

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с подписчиками фотографией ужина и попросила не судить ее. Снимок появился в Twitter-аккаунте спортсменки.

«Мой сегодняшний ужин! Не нужно меня осуждать. Я забыла поесть», — написала 36-летняя Уильямс под фото, на котором запечатлены несколько пакетов и контейнеров с едой.

My dinner tonight. No judging! I forgot to eat today🙈🙈 pic.twitter.com/4ZPeonVBgY— Serena Williams (@serenawilliams) 22 августа 2018 г.

22 августа журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год, который возглавила Уильямс. Доходы теннисистки составили 18,1 миллиона долларов. Россиянка Мария Шарапова заняла в списке пятое место (10,5 миллиона долларов).

Уильямс вернулась на корт в феврале 2018 года. Она приостанавливала карьеру на 13 месяцев в связи с рождением дочери. В настоящий момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).