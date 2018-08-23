Ещё
Серена Уильямс оправдалась за плотный ужин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс оправдалась за плотный ужин 

Lenta.ru + ещё 6 23 августа 2018
Фото: Globallookpress,com
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась с подписчиками фотографией ужина и попросила не судить ее. Снимок появился в Twitter-аккаунте спортсменки.
«Мой сегодняшний ужин! Не нужно меня осуждать. Я забыла поесть», — написала 36-летняя Уильямс под фото, на котором запечатлены несколько пакетов и контейнеров с едой.
22 августа журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год, который возглавила Уильямс. Доходы теннисистки составили 18,1 миллиона долларов. Россиянка Мария Шарапова заняла в списке пятое место (10,5 миллиона долларов).
Уильямс вернулась на корт в феврале 2018 года. Она приостанавливала карьеру на 13 месяцев в связи с рождением дочери. В настоящий момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение