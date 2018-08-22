Мугуруса снялась для Vogue

Мугуруса снялась для испанского издания журнала Vogue

Публикация от Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) 21 Авг 2018 в 12:11 PDT Испанка Гарбинье Мугуруса приняла участие в строгой фотосессии для испанской версии популярного глянцевого журнала Vogue, об этом, в своём «инстаграме», известила сама теннисистка. Номер с фотографиями Гарбинье выйдет в сентябре.

В настоящее время 12-я ракетка мира находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на заключительном турнире «Большого шлема» в сезоне Открытом чемпионате США.