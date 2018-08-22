Мугуруса снялась для Vogue

Испанка Гарбинье Мугуруса приняла участие в строгой фотосессии для испанской версии популярного глянцевого журнала Vogue, об этом, в своём «инстаграме», известила сама теннисистка. Номер с фотографиями Гарбинье выйдет в сентябре.
В настоящее время 12-я ракетка мира находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на заключительном турнире «Большого шлема» в сезоне Открытом чемпионате США.
На последнем сыгранном турнире в Цинциннати Гарбинье уступила украинке Лесе Цуренко в матче второго раунда — 6:2, 4:6, 4:6. Испанка не сумела защитить завоёванный в прошлом году титул чемпионки и впервые за долгое время покинула пределы топ-10 мирового рейтинга WTA.