Кто богаче Шараповой

Россиянка Мария Шарапова вернулась в рейтинг журнала Forbes, публикующий информацию о самых высокооплачиваемых спортсменках мира.

После отсутствия в десятке самых зарабатывающих атлеток в 2017 году, российская теннисистка вновь ворвалась в элиту. По доходам за последний год Мария располагается на пятом месте рейтинга.

Интересно, что из $10,5 млн дохода за отчетный период призовые за турниры принесли спортсменке только одну десятую часть.

$9,5 млн Шарапова заработала благодаря рекламным контрактам, выплатам спонсоров, а также собственному бизнесу.

Напомним, что теннисистка имеет собственный конфетный бренд, который всячески раскручивает посредством своих соцсетей, где имеет миллионы подписчиков.

Отсутствие россиянки в прошлогоднем рейтинге объясняется ее полуторагодичной дисквалификацией за превышение допустимой нормы мельдония в организме после его запрета с января 2016 года.

На первом месте в обновленном рейтинге самого авторитетного финансового журнала вновь оказалась извечная соперница Шараповой — американка Серена Уильямс.

Интересно, что призовыми от соревнований Уильямс-младшая заработала только скромные $62 тыс., так как пропустила больше года из-за тяжелой беременности и последовавших осложнений после рождения ребенка, вернувшись на корт только в марте и выступая с тех пор лишь эпизодически.

Тем не менее общая сумма доходов Серены в 2018 году уже достигла отметки $18,1 млн Интересно, что в десятке лучших сразу восемь фигуранток являются именно теннисистками. Так, второе место с $13 млн дохода занимает датчанка Каролин Возняцки , а замыкает тройку самых высокооплачиваемых спортсменок американка — Слоун Стивенс, чей доход составляет $11,2 млн Совсем немного уступает ей располагающаяся на четвертой строчке испанка Гарбинье Мугуруса, заработавшая игрой в теннис и рекламными контрактами $11 млн Также в десятку пробились еще три теннисистки: старшая сестра Серены Винус Уильямс ($10,2 млн), румынка Симона Халеп, являющаяся первой ракеткой мира ($7,7 млн), а также немка Анжелика Кербер ($7,5 млн).

Пробиться в эту компанию из других видов спорта смогли только индийская бадминтонистка Пусарла Венката Синдху, заработавшая $8,5 млн, а также автогонщица Даника Патрик из США, благодаря выступлению в серии NASCAR пополнившая личные счета на $7,5 млн Интересно, что год назад в рейтинге Forbes в десятке самых зарабатывающих спортсменок также было восемь представительниц тенниса, правда, состав участниц был иным.

Во-первых, Патрик располагалась на третьем месте, а второй спортсменкой не из мира тенниса, попавшей в финансовую элиту, была боец смешанного стиля американка Ронда Раузи, ныне ушедшая из UFC и закончившая карьеру. Она занимала четвертое место.

Кербер тогда располагалась на втором месте вслед за Уильямс-младшей, Винус Уильямс, Мугуруса и Возняцки были на пятом, шестом и седьмом местах соответственно, а замыкали десятку польская теннисистка Агнешка Радваньска , канадская медиа-дива Эжени Бушар и Халеп.

Что касается Шараповой, то история с мельдонием очень серьезно ударила по ее доходам. Последний раз россиянка возглавляла женский рейтинг Forbes летом 2015 года, и тогда ее совокупный годовой доход оценивался в $29,7 млн, причем на долю рекламы приходились аж $20 млн Шедшая на втором месте Серена Уильямс зарабатывала $24,6 млн, существенно уступая своей антагонистке.

Правда, через год, когда уже разразился мельдониевый скандал и от Шараповой отвернулась часть спонсоров, а выступать она не могла из-за дисквалификации, на вершине рейтинга произошла рокировка.

Годовой доход Шараповой тогда составлял $21,9 млн, в то время как младшая из сестер Уильямс зарабатывала уже $28,9 млн Впрочем, очевидно, что, восстановив свою репутацию после дисквалификации, Шарапова снова набирает коммерческий потенциал и вполне может вернуться на верхние строчки рейтинга, даже если не сумеет вывести на прежний уровень свои спортивные результаты, что ей пока действительно не удается.