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Макарова вышла в третий круг US Open
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Макарова вышла в третий круг US Open 

LiveSport.Ru + ещё 347 30 августа 2018
Фото: LiveSport.Ru
Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.
Во втором круге US Open российская теннисистка за час и 40 минут обыграла немку Юлию Гергес — 7:6 (12:10), 6:3.
45-я ракетка мира Макарова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.
В активе Гергес (9) пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.
В 1/16 финала Макарова сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.
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