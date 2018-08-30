Макарова вышла в третий круг US Open

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

Во втором круге US Open российская теннисистка за час и 40 минут обыграла немку Юлию Гергес — 7:6 (12:10), 6:3.

45-я ракетка мира Макарова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В активе Гергес (9) пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.

В 1/16 финала Макарова сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.