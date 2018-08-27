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Бедная Маша
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Бедная Маша 

Lenta.ru + ещё 124 27 августа 2018
Год назад теннисистку Марию Шарапову исключили из списка Forbes. Теперь она появилась там вновь и заняла непривычно низкое — пятое место. По сравнению с 2015 годом ее доход упал почти вдвое, а количество спонсоров сократилось на треть. Шарапова, чья жизнь в марте 2016-го пошла под откос из-за допингового разбирательства, уже полтора года пытается вернуть былое. Как мельдониевый скандал ударил по заработку теннисистки — разбиралась «Лента.ру».

И престиж, и миллионы

Американский журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, охвативший период с июня 2017-го по июнь 2018 года. В третий раз подряд в списке лидирует Серена Уильямс — вернувшаяся из декретного отпуска 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема. Впрочем, если бы не допинг-история Шараповой, Уильямс так и ждала бы своего звездного часа.
До марта 2016 года Шарапову заслуженно называли одной из самых успешных россиянок современности. Ее жизнь напоминала сказку: стремительный взлет, крупные победы, серьезные рекламные контракты, собственный бизнес, лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). С 18-ю миллионами долларов она возглавила рейтинг Forbes в 2005-м, ровно через два года после своей первой победы на турнире Большого Шлема. От сезона к сезону доходы россиянки росли, спонсорских контрактов становилось все больше, а мировые бренды выстраивались в очередь, чтобы получить ее «лицо».
Когда спортсменке только исполнилось 12 лет, она начала сотрудничество с Максом Айзенбадом. Этот человек является ее агентом и по сей день. В 2003-м Айзенбад согласовал контракт с первым крупным спонсором Шараповой. Им стал производитель мобильных телефонов Motorola. По сообщениям западных СМИ, соглашение приносило девушке более одного миллиона долларов в год. Начиная с 2004 года спонсорами теннисистки стали TAG Heuer, Colgate & Palmolive, Land Rover, Tiffany & Co, Head, Samsung, Porsche и Evian. Величина контрактов с этими брендами колебалась от трех до девяти миллионов долларов ежегодно.
Но превзошел всех технический спонсор теннисистки — Nike. Он поддерживал россиянку с 11-летнего возраста, а в 2010 году и вовсе предложил Шараповой рекордное соглашение. По условиям этого контракта за восемь лет сотрудничества теннисистка должна была получить 70 миллионов долларов. Мария много лет была амбассадором Nike в Европе и Северной Америке, а взамен получала эксклюзивные наряды для корта. Платья Шараповой несколько сезонов подряд признавались лучшими в туре.
В 2012-м Шарапова запустила линейку собственных сладостей Sugarpova. Спустя три года объемы продаж конфет достигли пяти миллионов упаковок в год, а доход от них составил порядка 20 миллионов долларов. При этом на создание бизнеса спортсменка потратила всего полмиллиона.
В итоге россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия (2005-2015) по версии Forbes, заняв 18-ю строчку с общим доходом 250 миллионов долларов. В период с 1 июня 2014 по 1 июня 2015 года она заработала 29,2 миллиона. При этом официальные призовые составили чуть больше шести миллионов, а остальное Мария заработала на рекламе.
В спортивном мире россиянку называли феноменом. Шараповой необязательно было побеждать на корте, чтобы увеличивать свой заработок. Контракты приходили к Марии сами в любой период ее карьеры: во время травм, операций, смен тренера и банального невезения. Отсутствие игры не вызывало отток спонсоров: Шарапова давно стала брендом.

«Тот самый плохой момент»

Все рухнуло в одночасье. «Я упала ниже плинтуса. Это был тот самый плохой момент, когда я действительно испугалась того, как вдруг перевернулся этот мир», — написала теннисистка в автобиографии.
История с мельдонием действительно «перевернула мир» Шараповой: она на 15 месяцев оказалась отлученной от спорта и потеряла почти всех спонсоров. Вдобавок пришлось выдерживать бесконечные нападки других теннисистов, которые твердили: «Обманщицам не место в туре». Трудно сказать, что ударило по Марии больнее: позорная дисквалификация или то, что почти все сотрудничавшие с ней бренды отказались от нее.
Отчасти в этом виноват Айзенбад, который в свое время запустил машину для зарабатывания денег: именно он проигнорировал письма от Всемирного антидопингового агентства (WADA) и не заметил, что «Милдронат» (он же — мельдоний), который Шарапова регулярно принимала на протяжении десяти лет для укрепления сердца, включили в список запрещенных препаратов.
Первым отреагировал TAG Heuer. Контракт с россиянкой истекал в те же дни, когда мир узнал о допинговой истории, и компания решила не продлевать сотрудничество. Спустя сутки после пресс-конференции с признанием Шараповой временно заморозили контракты Porsche и Nike.
Но Айзенбад, осознавая масштаб вины, быстро взял все под контроль. Линия защиты была выстроена максимально грамотно. Откровенность и открытость Шараповой расположили к ней спонсоров и напомнили WADA о смягчающих обстоятельствах. В итоге даже в Nike признали: «Мы удивлены и расстроены, но ценим искренность, с которой выступила Мария», — говорилось в обращении компании. Через полгода Nike вернулся к Шараповой, оставив в силе рекордный контракт.
Россиянка вновь вышла на корт в апреле 2017-го. К тому моменту с ней уже возобновили сотрудничество Colgate & Palmolive, Porsche и Evian. Компания спортивной экипировки Head и вовсе не бросала теннисистку: они продлили контракт с Шараповой еще до решения суда и поддержали запущенный в социальных сетях хештег #IStandWithMaria. Окончательно отказались от сотрудничества TAG Heuer, Avon и Tiffany & Co.
В самый прибыльный год Шарапова заработала 29,2 миллиона долларов, включая призовые. За последние три года этот рекорд не удалось побить никому. Максимально близко к этой цифре подобралась Серена Уильямс в 2016 году (28,9 миллиона), и маловероятно, что в ближайшее время кто-то из теннисисток заработает больше. Включая и саму Шарапову.
В обновленном списке Forbes общий доход Шараповой оценили в 10,5 миллиона долларов и лишь один миллион заработан непосредственно игрой в теннис.
Полноценного возвращения в спорт у Марии не получилось: большие победы не пришли, старые травмы продолжили мучить. Россиянка стала очень избирательна в выборе турниров, играет она мало и нестабильно. Зато все больше Шарапова занимается собственным бизнесом и рекламой. На днях в Нью-Йорке она представила авторскую коллекцию для Nike.
А тем временем 27 августа стартует Открытый чемпионат США, где Шарапова получила 22-й номер посева. Сетка ей выпала не самая простая: среди возможных соперниц четвертая ракетка мира — Анжелик Кербер и вторая — Каролин Возняцки. Шарапова уже побеждала на US Open 12 лет назад, однако сейчас бизнес, похоже, интересует ее больше, чем спорт.
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