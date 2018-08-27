Шарапова настигнет Серену в финале: интриги US Open

В понедельник, 27 августа, на хардовых кортах Нью-Йорка стартует последний турнир «Большого шлема» в сезоне — Открытый чемпионат США. Мария Шарапова может встретиться в финале с Сереной Уильямс, а 21-летняя надежда России Дарья Касаткина в 1/8 выходит на считающую себя «машиной для убийств» Арину Соболенко из Белоруссии. У мужчин битву за звание первой ракетки мира поведут Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

"Четвертый шлем"

27 августа в Нью-Йорке стартует основная сетка последнего, четвертого турнира «Большого шлема» в сезоне.

Открытый чемпионат США, или попросту US Open, не считается таким престижным, как лондонский травяной «Уимблдон», или таким аутентичным, как парижский грунтовый «Ролан Гаррос», однако для многих теннисистов является любимым.

Проходит нью-йоркский турнир на хардовом покрытии Deco Turf, уложенном на всех 17-ти кортах большого спортивного комплекса. Четыре арены оборудованы трибунами, включая главный корт имени Артура Эша, вместимость которого составляет 23 тысячи зрителей, а крыша обладает возможностью закрываться.

Призовой фонд в этом году увеличился на $1 095 321 и теперь составляет $25 282 400, что определенно является приятным сюрпризом для теннисистов.

Женское непостоянство

Главным отличием Открытого чемпионата США от других турниров «Большого шлема» является наличие тай-брейка в последней партии (пятой — у мужчин и третьей — у женщин), правда, проводится он не до обычных семи выигранных одним теннисистом розыгрышей, а до 13-ти. Тем не менее тай-брейк позволяет избежать слишком затяжных матчей и в целом встречает одобрение как у спортсменов, так и у зрителей.

Главным фаворитом соревнований у женщин является американка Серена Уильямс, которая побеждала в Нью-Йорке шесть раз (рекорд открытой эры наравне с легендарной соотечественницей Крис Эверт).

Правда, последняя победа младшей из сестер Уильямс датирована 2014 годом, а в прошлом сезоне она пропустила турнир из-за последствий тяжелой беременности и случившихся после рождения дочки осложнений.

Тогда свой первый титул выиграла другая американка Слоун Стивенс, которая после той победы пока не показывает столь же сильного тенниса.

Да и Уильямс-младшая играла в этом сезоне совсем немного, но все равно магия ее имени действует на букмекеров.

В нынешнем сезоне титулы на турнирах «Большого шлема» брали датчанка Каролина Возняцки (Australian Open), первая ракетка мира румынка Симона Халеп («Ролан Гаррос») и немка Анжелик Кербер («Уимблдон»).

Вообще в женском одиночном разряде победительницы «мэйджоров», как еще называют четыре главных турнира, меняются вот уже два года.

После победы Кербер на US Open 2016 года «шлемы» выиграли семь разных теннисисток, причем немка замкнула этот круг.

Вполне возможно, что в Нью-Йорке зажжется совсем новое имя. Например, успешной игры ждут от белорусской теннисистки Арины Соболенко, только что одержавшей блестящую победу в Нью-Хейвене.

А может быть, выстрелит украинка Элина Свитолина, заметно похудевшая и показывающая в нынешнем сезоне классный теннис. Правда, у нее, похоже, наступил небольшой спад.

В мужской сетке — триумвират фаворитов

Основными претендентами на победу в мужской сетке будут Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович, выигравшие по одному турниру «Большого шлема» в предыдущей части сезона. К слову, сербский теннисист может встретиться с Федерером уже на стадии 1/4, так что в финальной части турнира окажется лишь кто-то один из этой убойной пары.

Надаль же попадает в четвертьфинале на прошлогоднего финалиста US Open Кевина Андерсона, а в полуфинале имеет все шансы сойтись с Хуаном-Мартином Дель Потро, занимающим третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на данный момент.

Кроме того, уже в первом круге нас ждет битва двух топовых теннисистов Григора Димитрова и Стэна Вавринки.

К слову, эти соперники уже встречались на «мэйджоре» совсем недавно — их свела жеребьевка в стартовом матче Уимблдона-2018. Тогда победу одержал швейцарец, так что у Димитрова будет повышенная мотивация на этот раз.

Стоит отметить, что по итогам US Open, за успехи в котором начисляется самое большое количество очков, могут произойти изменения в рейтинге ATP. Федерер, который располагается сейчас на второй строчке, в теории способен нынешнего лидера Надаля в четвертый раз за сезон. Правда, для этого швейцарцу необходимо одержать победу на турнире, а испанец в свою очередь должен потерпеть поражение в четвертьфинале или раньше.

У женщин же перемены лидера точно не произойдет: Симона Халеп обгоняет свою ближайшую преследовательницу Каролин Возняцки более, чем на 2000 очков.

Российские перспективы

Российские болельщики, конечно, надеются на победу кого-то из наших девушек. Например, главной звезды страны Марии Шараповой.

Правда, предпосылок к такому результату объективно не очень много — Мария после окончания дисквалификации за употребление мельдония никак не может обрести стабильность игры, чему не способствует обилие повреждений, мучающих нашу теннисистку.

Впрочем, в Нью-Йорке, где Шарапова выиграла в 2006 году свой второй из пяти «шлемов», у нее хорошая сетка — лишь в третьем круге ее может ждать серьезный, но не самый неудобный соперник в лице латвийки Елены Остапенко, а с Уильямс-младшей встреча исключена до финала.

Всего в основную сетку US Open попали десять представительниц России, и сложнее всех придется в первом круге Светлане Кузнецовой и Елене Родиной, которые сразятся с Винус Уильямс и посеянной третьей Стивенс соответственно.

Как минимум одну россиянку мы гарантированно увидим во втором круге, так как Вера Звонарева и Анна Блинкова сыграют между собой.

Ну а выше всех посеяна открытие нынешнего сезона 21-летняя Дарья Касаткина,

которая выступит в Нью-Йорке под одиннадцатым номером, начнет с поединка с венгеркой Тимеа Бабош, в третьем круге может встретиться с японкой Юя Осакой, а в случае победы, вероятно, сыграет в 1/8 финала с Соболенко, которая в этом сезоне, оценивая свою физическую подготовку, назвала себя «машиной для убийств», или пятой сеяной чешкой Петрой Квитовой.

Что касается российских мужчин, то здесь надежды на длительное продвижение по сетке пока, к сожалению, не так сильны, как у женщин.

Хотя все наши молодые теннисисты в строю: Андрей Рублев в первом круге поборется с Жереми Шарди, Карен Хачанов — с Альбертом Рамосом-Виньоласом, а Даниил Медведев, который прямо накануне US Open выиграл турнир в Уинстон-Салеме, встретится со своим более опытным соотечественником Евгением Донским.

Ветеран российского тенниса 36-летний Михаил Южный, который завершает карьеру после этого сезона, начнет свой последний «мэйджор» поединком с Маркосом Багдатисом.