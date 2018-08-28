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US Open. Калинская проиграла Гергес в первом круге
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US Open. Калинская проиграла Гергес в первом круге 

Вести.Ru + ещё 7 28 августа 2018
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США после того, как проиграла немецкой сопернице Юлии Гергес. Россиянка потерпела поражение по итогам трех сетов.
Калинская, которая попала в основную сетку соревнования через квалификацию, уступила первую партию немке со счетом 2:6, после чего смогла взять верх во второй 7:6 (7:5). Впрочем, в третьем сете россиянка не смогла дожать сеянную под девятым номером Гергес и проиграла 2:6. Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Отметим, что для 19-летней уроженки Москвы этот розыгрыш US Open стал дебютным.
Теперь Гергес в следующем круге встретится с еще одной россиянкой — Екатериной Макаровой.
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