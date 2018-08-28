US Open. Калинская проиграла Гергес в первом круге

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США после того, как проиграла немецкой сопернице Юлии Гергес . Россиянка потерпела поражение по итогам трех сетов.

Калинская, которая попала в основную сетку соревнования через квалификацию, уступила первую партию немке со счетом 2:6, после чего смогла взять верх во второй 7:6 (7:5). Впрочем, в третьем сете россиянка не смогла дожать сеянную под девятым номером Гергес и проиграла 2:6. Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Отметим, что для 19-летней уроженки Москвы этот розыгрыш US Open стал дебютным.