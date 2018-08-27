Теннис. Кузнецова покидает US Open после поражения от Уильямс

Российская теннисистка Светлана Кузнецова покидает розыгрыш заключительного турнира "Большого шлема" в сезоне — Открытый чемпионат США. В первом круге россиянка проиграла американской теннисистке Винус Уильямс

Получившая от организаторов турнира wild card Кузнецова уступила путевку во второй круг 16 ракетке US Open, проиграв со счетом 3:6, 7:5, 3:6. Общая продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Уильямс-старшая в следующем круге сыграет с итальянкой Камилой Джорджи

Кроме того, поражение в самом начале розыгрыша потерпела еще одна представительница России Евгения Родина. 29-летняя москвичка уступила действующей чемпионке US Open Слоан Стивенс. Итоговый счет 6:1, 7:5 в пользу американки.