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Кузнецова покидает US Open после поражения от Уильямс
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Теннис. Кузнецова покидает US Open после поражения от Уильямс 

Вести.Ru + ещё 57 27 августа 2018
Фото: EPA
Российская теннисистка Светлана Кузнецова покидает розыгрыш заключительного турнира "Большого шлема" в сезоне — Открытый чемпионат США. В первом круге россиянка проиграла американской теннисистке Винус Уильямс.
Получившая от организаторов турнира wild card Кузнецова уступила путевку во второй круг 16 ракетке US Open, проиграв со счетом 3:6, 7:5, 3:6. Общая продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Уильямс-старшая в следующем круге сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Кроме того, поражение в самом начале розыгрыша потерпела еще одна представительница России Евгения Родина. 29-летняя москвичка уступила действующей чемпионке US Open Слоан Стивенс. Итоговый счет 6:1, 7:5 в пользу американки.
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