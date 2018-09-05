Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open 

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, сообщает "Советский спорт".
За 1 час 26 минут она переиграла Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:4, 6:3. Уильямс выполнила 13 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из семи.
В матче 1/2 финала американка сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.
Ранее американка Слоан Стивенс не смогла защитить титул чемпионки US Open.
Теннис. US Open (США). 1/4 финалаСерена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:3