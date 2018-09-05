Ещё
Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open 

Газета.Ru + ещё 269 5 сентября 2018
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, сообщает "Советский спорт".
За 1 час 26 минут она переиграла Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:4, 6:3. Уильямс выполнила 13 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из семи.
В матче 1/2 финала американка сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.
Ранее американка Слоан Стивенс не смогла защитить титул чемпионки US Open.
Теннис. US Open (США). 1/4 финалаСерена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:3
Газета.Ru: последние новости
Пеле поздравил японскую теннисистку Осаку с победой на US Open Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса Теннисистка Родина выбыла в первом круге турнира в Квебеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение