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Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой
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Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой 

RT на русском + ещё 100 2 сентября 2018
Фото: Reuters
Латвийская теннисистка Елена Остапенко назвала причины поражения от россиянки Марии Шараповой в матче третьего круга Открытого чемпионата США.
«Сегодня просто был не мой день. Я не смогла продемонстрировать свой истинный уровень. Против Шараповой, разумеется, нельзя играть не на 100%», — цитирует Остапенко пресс-служба US Open.
Она отметила, что чувствовала себя превосходно перед игрой, но матч сложился не по её плану.
«Я совершила слишком много невынужденных ошибок. У меня даже не получалось просто попасть мячом в корт. Мяч летел совсем не так, как я планировала», — заявила Остапенко.
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что россиянка Мария Шарапова превзошла в классе латвийку Елену Остапенко в победном матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.
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