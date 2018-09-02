Шарапова призналась в необычном пристрастии

Мария Шарапова: люблю играть при свете прожекторов

Россиянка Мария Шарапова обыграла в двух партиях латвийскую теннисистку Елену Остапенко 6:3, 6:2 и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США. В следующем раунде Шарапова сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Мария Шарапова и Елена Остапенко завершали программу игрового дня. Большая часть встречи прошла при электрическом освещении. Шарапова призналась, что любит проводить матчи US Open вечером. Из 22 вечерних встреч Мария выиграла все 22.