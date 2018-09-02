Шарапова призналась в необычном пристрастии

Россиянка Мария Шарапова обыграла в двух партиях латвийскую теннисистку Елену Остапенко 6:3, 6:2 и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США. В следующем раунде Шарапова сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.
Мария Шарапова и Елена Остапенко завершали программу игрового дня. Большая часть встречи прошла при электрическом освещении. Шарапова призналась, что любит проводить матчи US Open вечером. Из 22 вечерних встреч Мария выиграла все 22.
"Я не помню, сколько мне было лет, когда я впервые сыграла ночной матч, но уверена, что было достаточно молода, чтобы быть запуганной городом, огнями, атмосферой, шумом. Но мне удалось справиться с этим. Я очень люблю играть под прожекторами, мне нравится эта атмосфера", — приводит слова Марии Шараповой ТАСС.