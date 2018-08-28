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Гаспарян выбыла с US Open
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Российская теннисистка Гаспарян не смогла выйти во второй круг US Open 

ТАСС 28 августа 2018
Фото: EPA
Россиянка Маргарита Гаспарян проиграла немке Ангелик Кербер в матче первого круга US Open — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу немецкой спортсменки, посеянной на турнире под четвертым номером. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
Во втором круге Кербер сыграет Юханной Ларссон из Швеции.
23-летняя Гаспарян в третий раз в карьере играет на Открытом чемпионате США. В предыдущие два года теннисистка не смогла преодолеть рубеж квалификации.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.
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