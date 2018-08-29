На грани поражения: Шарапова справилась с прошлым

Мария Шарапова начала свой турнирный путь на Открытом чемпионате США по теннису с победы, хотя поединок со швейцаркой Патти Шнидер неожиданно сложился для россиянки сложнее, чем ожидалось.

Мария Шарапова (Россия, 22) — Патти Шнидер (Швейцария) — 6:2, 7:6

Первый матч Марии Шараповой на US Open-2018 должен был состояться на корте Луиса Армстронга (одной из четырех главных арен «шлема») пятым запуском. Таким образом, поединок должен был начаться примерно в четыре часа утра по московскому времени.

Запланированные на этом же корте ранее встречи не слишком выбились из графика, и россиянка со сверхопытной 38-летней швейцаркой Патти Шнидер вышли на разминку со всего часовым опозданием.

Шарапова, посеянная в Нью-Йорке по 22-м номером, была безоговорочным фаворитом. Пусть Мария пока так и не набрала прежних кондиций после полуторагодичной дисквалификации, на приличный уровень ей вернуться удалось, даже несмотря на обилие травм.

Что до Шнидер, то некогда располагавшаяся в топ-10 швейцарка вернулась в большой теннис в 2015 году после почти пятилетнего отсутствия и постепенно поднималась в табели о рангах, но в последний год забуксовала во в середине, а то и ближе к концу второй сотни рейтинга.

К тому же из восьми очных поединков этих спортсменок в семи случаях сильнее оказывалась Шарапова, правда, все они были очень упорными, а последний состоялся аж восемь лет назад.

В 5.05 мск рефери матча после разминки провел жеребьевку сторон, и Шарапова начала подавать. Ни для кого не секрет, что россиянка очень часто входит в матч не сразу, и первый «свой» гейм является для нее тяжелым испытанием.

Поведя 30:0, она так же легко отдала преимущество, затем снова вышла вперед, но проиграла три розыгрыша подряд, и Шнидер сразу же вышл в матче вперед с брейком.

Правда, удержать перевес ветерану женского тура не удалось. Шарапова тоже заработала брейк-пойнт при счете 40:40 и тоже его сразу же реализовала.

На этом чехарда с подачами не закончилась. В своем гейме Мария действовала очень неудачно, дала Шнидер два шанса сделать второй брейк подряд, а отыграть смогла только один мяч.

Разозлившаяся россиянка тут же явила во всей красе свою мощь на чужой подаче, восстановив равновесие выигранным под ноль геймом.

Следующие три гейма в первом сете проходили в очень упорной борьбе и непременно доходили до игры на больше/меньше, но всякий раз последнее слово оказывалось за главной российской теннисисткой, а при счете 5:2 в свою пользу Шарапова снова повторила трюк с взятой под ноль подачей соперницы, завершив партию.

Если в первом сете главной проблемой Марии были двойные ошибки, то во втором она подправила этот элемент. Неудачные выполнения подачи по-прежнему случались, но их стало гораздо меньше, и это сразу дало результат.

Шнидер просто не справлялась с мощным и одновременно умным напором соперницы, а счет неумолимо рос в пользу россиянки.

Когда Шарапова повела 5:1 и вышла подавать на матч, никаких сомнений в ее победе ни у кого уже не было. Ни у кого, кроме Шнидер.

Патти неожиданно заиграла агрессивно и точно как на чужой, так и на своей подаче, выиграв четыре гейма подряд и не позволив оппонентке заработать ни одного матчбола.

Обменявшись выигранными собственными подачами, теннисистки добрались до тай-брейка, который был для швейцарки уже маленькой победой.

На нем все прошло в общей канве сета. Поначалу шла равная борьба, но со счета 3-3 Мария выиграла три розыгрыша подряд. Однако реализовать ни один из трех последовательных матчболов она не смогла, позволив Патти отыграться.

И все же следующий розыгрыш остался за Шараповой, а затем она приняла навылет чужую подачу, оформив таким образом несколько выстраданную, но все же уверенную победу в первом круге US Open.

Следующей соперницей Шараповой станет румынка Сорана Кырстя, которая в напряженном трехсетовом поединке одолела американку Элисон Риске — 6:3, 3:6, 7:5.

С румынкой Мария встречалась раньше только однажды — в 2012 году в 1/16 финала турнира в Пекине. Тогда россиянка уверенно победила — 6:2, 6:2.

Сейчас Кырстя занимает 51-е место в рейтинге WTA, проводя не самый удачный сезон. В 2018 году на ее счету только 14 побед при 19-ти поражениях в основных сетках турниров.