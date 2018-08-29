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Медведев вышел в 1/16 финала US Open
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Медведев вышел в 1/16 финала US Open 

LiveSport.Ru + ещё 7 29 августа 2018
Фото: usopen.org
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.
Во встрече второго круга российский теннисист в четырёх сетах обыграл за 2 часа и 48 минут 15-ю ракетку соревнований Стефаноса Циципаса из Греции со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
Медведев 8 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 возможных.
На счету Циципаса 4 эйса, 6 двойных ошибок на подаче и три реализованных брейка из 8 возможных.
За выход в 1/8 финала US Open Медведев сразится с 20-м сеяным, хорватом Борной Чоричем, во втором круге в трёх партиях обыгравшим испанца Роберто Карбальеса-Баэну со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:3.
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