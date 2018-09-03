Первая ракетка US Open Надаль прошел в четвертьфинал 

Завершился очередной игровой день на Открытом чемпионате США по теннису, На четвертом в сезоне турнире «Большого шлема». В мужском состязании определились первые участники матчей 1/4 финала, среди которых первая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль.
После победы над россиянином Кареном Хачановым Надаль обыграл еще одного представителя бывшего Союза — грузина Николоза Басилашвили — 6:3, 6:3, 6:7, 6:4. Третья ракетка «посева» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро победил хорвата Борну Чорича ("посев" №20) — 6:4, 6:3, 6:1.
В двух других матчах встречались куда более равные соперники. Австриец Доминик Тим (№9) оказался сильнее пятой ракетки US Open Кевина Андерсона из ЮАР — 7:5, 6:2, 7:6. Американец Джон Изнер (№11) выиграл у канадца Милоша Раонича (№25), который считался фаворитом в игре, — 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2.