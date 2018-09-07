Аналитики: Серена Уильямс разгромит Севастову в полуфинале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв чешку Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:3. За выход в финал Уильямс в ночь на 7 сентября поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

Согласно котировкам, у теннисистки из Латвии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Севастовой оценивается коэффициентом 4.80, победа с форой «+4,5» гейма — 2.11. Если Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.22. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.81. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.00.