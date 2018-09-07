Ещё
Аналитики: Серена Уильямс разгромит Севастову в полуфинале US Open
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики: Серена Уильямс разгромит Севастову в полуфинале US Open 

Чемпионат.com + ещё 104 7 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв чешку Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:3. За выход в финал Уильямс в ночь на 7 сентября поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.
Согласно котировкам, у теннисистки из Латвии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Севастовой оценивается коэффициентом 4.80, победа с форой «+4,5» гейма — 2.11. Если Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.22. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.81. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.00.
Чемпионат.com: последние новости
Горнолыжница Вонн: мне жаль Наоми Осаку Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP Шафаржова покинула турнир в Квебеке, Говорцова и Боузкова прошли во второй круг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение