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Джокович обошёл Коннорса по числу выходов в четвертьфинал ТБШ
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Джокович обошёл Коннорса по числу выходов в четвертьфинал ТБШ 

Чемпионат.com + ещё 22 4 сентября 2018
Сербский теннисист Новак Джокович в поединке четвёртого круга Открытого чемпионата США 2018 обыграл представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Для уроженца Белграда это 42-й выход в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». По этому показателю в Открытой эре он обошёл американца Джимми Коннорса (41).
Лидером является швейцарский теннисист Роджер Федерер — 53 четвертьфинала. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» не сумел выйти в четвертьфинал US Open 2018, проиграв 55-й ракетке мира австралийцу Джону Миллману со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).
По 36 выходов в четвертьфинал соревнований Grand Slam у испанца Рафаэля Надаля и американца Андре Агасси.
US Open 2018 завершится 9 сентября.
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