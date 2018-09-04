Россиянка Мария Шарапова зачехлила ракетку на US Open

На четвертом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" — Открытом чемпионате США, — в сетке личных турниров не осталось представителей России. Последней состязания покидает Мария Шарапова , которая проиграла в матче четвертого раунда испанке Карле Суарес-Наварро.

Это была встреча двух "сеяных" теннисисток, которые, впрочем, на нынешнем US Open не входят в Топ-20. У Шараповой 23-й номер "посева", у испанки — 30-й. Тем не менее, Суарес-Наварро сумела навязать россиянке свой стиль игры и победила в двух партиях — 6:4, 6:3.