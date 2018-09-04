Шарапова уступила Суарес-Наварро и покинула US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче четвертого круга Открытого чемпионата США и покинула турнир, сообщает ТАСС

В борьбе за выход в четвертьфинал россиянка уступила представительнице Испании Карле Суарес-Наварро. Встреча завершилась победой испанки в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты.

В 1/4 финала Суарес-Наварро ждет проверка от американки Мэдисон Кис.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович вышел в четвертьфинал US Open.

Теннис. US Open. 4-й круг Карла Суарес-Наварро (Испания) — Мария Шарапова (Россия) — 6:4, 6:3