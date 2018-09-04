Ещё
Шарапова уступила Суарес-Наварро и покинула US Open
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова уступила Суарес-Наварро и покинула US Open 

Газета.Ru + ещё 23 4 сентября 2018
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче четвертого круга Открытого чемпионата США и покинула турнир, сообщает ТАСС.
В борьбе за выход в четвертьфинал россиянка уступила представительнице Испании Карле Суарес-Наварро. Встреча завершилась победой испанки в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.
Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты.
В 1/4 финала Суарес-Наварро ждет проверка от американки Мэдисон Кис.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович вышел в четвертьфинал US Open.
Теннис. US Open. 4-й круг Карла Суарес-Наварро (Испания) — Мария Шарапова (Россия) — 6:4, 6:3
Газета.Ru: последние новости
Пеле поздравил японскую теннисистку Осаку с победой на US Open Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса Теннисистка Родина выбыла в первом круге турнира в Квебеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение