Тим вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Андерсона 

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга соревнований девятый сеяный Тим в трёх сетах обыграл пятую ракетку турнира, Кевина Андерсона из ЮАР, со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 36 минут. Тим 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 возможных брейк-пойнтов. На счету Андерсона 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одной возможности для взятия подачи соперника.
За выход в полуфинал US Open Тим сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Напомним, что ранее в ходе турнира Тим последовательно обыграл Мирзу Башича из Боснии и Герцеговины, американцев Стива Джонсона и Тейлора Фритца.