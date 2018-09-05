С. Уильямс, Севастова, Надаль, Тим, дель Потро — в событиях дня US Open

Надаль, несмотря на «баранку» в первом сете, одолел Тима и сыграет с дель Потро, С. Уильямс победила Плишкову, а Мугуруса теперь блондинка.

Анастасия Севастова превзошла свой прошлогодний результат US Open и впервые в карьере стала полуфиналисткой турнира «Большого шлема». В четвертьфинале латвийка обыграла Слоан Стивенс, которая защищала титул. Немалую роль в том, чтобы задать ход матча, сыграли два затяжных гейма на подаче Анастасии в первой партии, в которых она суммарно не позволила сопернице реализовать семь брейк-пойнтов! При этом сама Севастова между этими геймами сделала брейк, а в концовке партии ещё раз взяла подачу соперницы.

По ходу второй партии Слоан дважды отыгрывала брейк, но оба раза сразу после этого Анастасия вновь брала её подачу. После третьего брейка в партии Севастова вышла подавать на матч и с третьей попытки реализовала матчбол. Понятно, что Анастасия эмоционально отреагировала на эту победу — на данный момент это один из главных выигранных матчей в её жизни.

Во втором четвертьфинале дня Серена Уильямс тяжело начала поединок с Каролиной Плишковой. Чешка, побеждавшая её в полуфинале US Open два года назад, стартовала с брейка и могла ещё раз взять подачу соперницы и повести со счётом 4:1, но Серена отыграла три брейк-пойнта. Именно с этого момента Уильямс включилась в игру. Каролине удалось спасти один гейм с 15:40, но затем американка включила ураганную мощь и взяла восемь геймов подряд! В это время у Серены проходили почти все атаки, здорово летела подача. Потом всё же наступил спад, во время которого Каролина отыграла один брейк во второй партии и заработала тройной брейк-пойнт в следующем гейме на приёме. Возможно, отыграйся тогда Плишкова, и сет получил бы иное развитие — но Уильямс спасла этот гейм, а потом уверенно подала на матч. Благодаря этой победе Серена уже точно будет в топ-20 после завершения турнира.

У Плишковой перед матчем умер свёкор

Во время игры Каролина контролировала свои эмоции, но расплакалась после окончания пресс-конференции — перед матчем с Сереной умер её свёкор.

Надаль получил «баранку», но вырвал победу у Тима

А главная битва состоялась на Арене Артура Эша последним запуском, когда играли Рафаэль Надаль и Доминик Тим . В первой партии произошло что-то невероятное — сочетание отличной игры Тима и ошибок Надаля привело к тому, что Доминик выиграл сет под ноль! В последний раз Рафаэль получал «баранку» больше года назад, от Филиппа Кольшрайбера в третьем круге «Мастерса» в Майами. Впрочем, это не помешало испанцу выиграть тот матч и в итоге дойти до финала турнира. А на «Шлемах» Надаль не проигрывал сетов под ноль с Australian Open — 2015 — тогда Томаш Бердых разгромил его в четвертьфинале со счётом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5). Во второй партии Рафаэль собрался и заиграл увереннее. Испанец стал легко брать свои подачи, а при счёте 4:3 сделал брейк. Подать на сет ему не удалось, но тут же последовал ещё один брейк. Третья партия получилась гораздо напряжённее и драматичнее — здесь уже Тим повёл с брейком и вышел подавать на сет, но в решающий момент Надаль прибавил, а австриец дрогнул. В итоге Доминик даже до тай-брейка не добрался, проиграв четыре гейма подряд.

Когда в первом же гейме на подаче австрийца в четвёртом сете Рафаэль заработал двойной брейк-пойнт, мелькнула мысль, что Доминик психологически сломался. Но нет — он удержал подачу и тут же сам сделал брейк! После этого почти во всех геймах была борьба, были сумасшедшие розыгрыши, а завершился сет тай-брейком, на котором верх взял Тим, реализовавший сетбол благодаря ошибке Надаля с хафкорта. В решающей партии у Рафаэля было небольшое преимущество — во всяком случае, он зарабатывал брейк-пойнты, в отличие от своего соперника. Тем не менее, Доминику, как и прежде, удавались отличные атаки, в том числе в самые важные моменты. Он вытащил свою подачу при счёте 5:5 с 0:40, и всё решалось на тай-брейке. Здесь перевеса не было ни у кого, чаша весов могла качнуться в любую сторону — и в итоге Тим не попал в корт смэшем в прыжке на матчболе. После игры Рафаэль перешёл на половину корта соперника, и теннисисты тепло обнялись. Несмотря на поражение, Доминик провёл свой лучший турнир «Большого шлема» на харде и сыграл, пожалуй, лучший матч на быстрых покрытиях в своей карьере. Рафаэль часто не справлялся с его острыми атаками, и если бы Тим выиграл, его победу никак нельзя было бы назвать незаслуженной. Кстати, Надаль впервые победил в матче на «Шлеме», в котором взял меньше геймов, чем соперник. Вдобавок это был самый затяжной поединок Рафаэля в Нью-Йорке — 4 часа 49 минут.

Пути дель Потро и Надаля снова пересеклись

А дальше Надаля ждёт очередная встреча с Хуан-Мартином дель Потро, который победил Джона Иснера со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. В этом году они уже дважды играли на «Шлемах». В полуфинале « Ролан Гаррос » Рафаэль уверенно разобрался с Хуан-Мартином, не отдав ни сета, а в четвертьфинале Уимблдона одержал очень тяжёлую победу в пяти партиях. Встречались они и в полуфинале US Open — 2017 — тогда испанец взял верх в четырёх сетах. Последнюю победу над Надалем дель Потро одержал в полуфинале Олимпийских игр — 2016, выиграв на решающем тай-брейке. Общий счёт личных встреч — 12-5 в пользу Рафаэля.

Конечно, за Тима на трибуне весь матч переживала Кристина Младенович. Доминик и Кристина встречаются с прошлого года.

Были на матче и знаменитости не из мира спорта — например, известный актёр Бен Стиллер все четыре с лишним часа отчаянно переживал за испанского теннисиста.

Бывший теннисист Джастин Гимелстоб устроил своему сыну день рождения в музее истории в Нью-Йорке. На празднование пришли и дети других теннисистов — Роджера Федерера и Новака Джоковича.

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