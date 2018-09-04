Павлюченкова и Севастова сыграют в четвертьфинале US Open в парном разряде

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Павлюченкова и Севастова сделали 1 эйс, не совершили ни одной ошибки на подаче и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету соперниц 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк из трёх возможных.

В четвертьфинале Павлюченкова и Севастова сыграют с дуэтом Саманта Стосур (Австралия) — Чжан Шуай (Китай). Ранее эта пара выбила из турнира россиянку Веру Звонарёву и швейцарку Тимя Бачински.

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования в Нью-Йорке с призовым фондом свыше $ 25 млн завершатся 9 сентября.