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Селехметьева уступила в 3-м круге юниорского US Open, матч Пачкалёвой перенесён
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Селехметьева уступила в 3-м круге юниорского US Open, матч Пачкалёвой перенесён 

Чемпионат.com + ещё 28 7 сентября 2018
Фото: News.ru
Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата США. В матче третьего круга она в двух партиях уступила американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут
Оксана активно выиграла 5 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 10 виннеров и 14 неточностей.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Гауфф поспорит с украинской теннисисткой Дарьей Лопатецкой.
Матч россиянки Таисии Пачкалёвой с канадкой Лейлой Фернандес не был доигран 6 сентября из-за дождя. Первую партию выиграла представительница Канады, посеянная под восьмым номером, со счётом 6:2. Во втором сете при счёте 5:5 игра была остановлена. Матч будет доигран 7 сентября.
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