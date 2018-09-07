Селехметьева уступила в 3-м круге юниорского US Open, матч Пачкалёвой перенесён

Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата США. В матче третьего круга она в двух партиях уступила американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут

Оксана активно выиграла 5 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 10 виннеров и 14 неточностей.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Гауфф поспорит с украинской теннисисткой Дарьей Лопатецкой.

Матч россиянки Таисии Пачкалёвой с канадкой Лейлой Фернандес не был доигран 6 сентября из-за дождя. Первую партию выиграла представительница Канады, посеянная под восьмым номером, со счётом 6:2. Во втором сете при счёте 5:5 игра была остановлена. Матч будет доигран 7 сентября.