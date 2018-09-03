Уильямс, Плишкова, Стивенс, Севастова, Надаль, Тим — в событиях дня US Open

С. Уильямс победила Канепи и постарается взять реванш у Плишковой за полуфинал US Open — 2016, Надаль прошёл Басилашвили и сыграет с Тимом.

С. Уильямс впервые отдала Канепи сет, но выиграла матч

Серена Уильямс вышла во второй четвертьфинал турнира «Большого шлема» подряд, одержав победу над прошлогодней четвертьфиналисткой — Кайей Канепи. Первый сет пролетел за 19 минут, и эстонка не взяла ни одного гейма. Однако во второй партии Канепи заиграла активнее, а Уильямс стала допускать больше ошибок. Кайя сразу повела с брейком, а затем ещё раз взяла подачу соперницы, заработав две подачи на сет. Запас эстонке пригодился — первую из них она проиграла, да и во время второй у Серены был двойной брейк-пойнт, но Канепи сумела спасти этот гейм и впервые за пять очных поединков взяла у американки сет.

В первых геймах решающей партии Кайя снова цеплялась на приёме, но Серена выстояла и при этом сделала брейк. Дальше шансов у эстонки не было — начиная с пятого гейма партии Уильямс блестяще подавала, так что о брейк-пойнтах и речи не шло. За сет американка наколотила 8 эйсов, а за матч — 18. Итоговый счёт — 6:0, 4:6, 6:3 в пользу Уильямс.

Кар. Плишкова снова встретится с Уильямс в Нью-Йорке

Следующая соперница Серены, Каролина Плишкова, тоже умеет хорошо подавать. Она находится среди лучших по эйсам в этом сезоне, уступая только Юлии Гёргес . Интересно, что третье место занимает её сестра-близняшка Кристина, которая при этом провела в полтора раза меньше матчей.

Кстати, именно Плишкова обыграла Уильямс во время её предыдущего выступления в Нью-Йорке, в 2016 году. Произошло это в полуфинале, и именно то поражение Серены официально подвело черту под её 186-недельным пребыванием на первой строчке — после завершения US Open лидером мирового тенниса стала завоевавшая там титул Анжелика Кербер . Позже первой ракеткой мира успела побывать и сама Плишкова.

В четвёртом круге чешка в двух сетах победила Эшли Барти — 6:4, 6:4. В этом поединке эйсов у Каролины было мало (всего 4), и в целом австралийка играла активнее, но чешка здорово воспользовалась своими шансами. Она реализовала оба заработанных брейк-пойнта, при этом отыграв восемь брейковых мячей. Между прочим, за матч Плишкова взяла всего на пять очков больше, чем Барти.

Стивенс взяла реванш у Мертенс

Слоан Стивенс продолжает двигаться к защите титула. Американка вышла в четвертьфинал, расправившись с Элисе Мертенс — 6:3, 6:3. Слоан взяла реванш у бельгийки за недавний турнир в Цинциннати — там она неожиданно уступила Элисе в 1/8 финала, причём в первой партии дважды не подала на сет и упустила три сетбола на тай-брейке.

Новая соперница Стивенс из бывшего СССР

Кстати, пока бельгийка — единственная, кто выпадает из постсоветского ряда соперниц Стивенс на этом US Open. Слоан последовательно обыграла россиянку Евгению Родину, украинку Ангелину Калинину и белоруску Викторию Азаренко , а в четвертьфинале встретится с латвийкой Анастасией Севастовой. Анастасия второй раз подряд добралась на US Open до четвертьфинала. В прошлом году в четвёртом раунде она победила Марию Шарапову , а затем проиграла как раз Стивенс — на тай-брейке решающей партии. При этом по ходу третьего сета Севастова дважды вела с брейком.

Сейчас Анастасия в четвёртом круге обыграла Элину Свитолину . Обе играли с большими перепадами, ни в одном сете равной борьбы не было. Первую и третью партии провалила Свитолина, вторую — Севастова. Итоговый счёт — 6:3, 1:6, 6:0 в пользу латвийской теннисистки.

Первый четвертьфинал Хромачёвой на «Шлеме»

Ирина Хромачёва впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира «Большого шлема». В паре с Далилой Якупович она уверенно расправилась с Нао Хибино и Оксаной Калашниковой — 6:4, 6:1. Хибино и Калашникова перед этим победили девятых сеяных, Кики Бертенс и Юханну Ларссон.

А вот Вера Звонарёва не сумела выйти в четвертьфинал в паре с Тимей Бачински. Российско-швейцарская пара проиграла Саманте Стосур и Чжан Шуай — 3:6, 3:6.

Рафаэль Надаль в первых двух сетах шёл к рутинной победе над Николозом Басилашвили, беря по одной — две подачи соперника за партию и уверенно держа свои геймы. Однако в третьем сете Басилашвили спас свою подачу с пяти брейк-пойнтов и, воодушевившись этим, впервые сделал брейк. Правда, Надаль тут же отыгрался, и в дальнейшем преимущества никому из теннисистов получить не удавалось. Тай-брейк Рафаэль начал лучше, но концовка осталась за Николозом, который со второй попытки реализовал сетбол. В четвёртой партии, однако, точность атакующих ударов стала подводить Басилашвили, в то время как Надаль за весь сет допустил всего одну невынужденную ошибку — 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Следующим соперником Надаля станет Доминик Тим. Австриец, ранее никогда не проходивший на турнирах «Большого шлема» с быстрым покрытием дальше четвёртого круга, неожиданно легко обыграл прошлогоднего финалиста US Open — Кевина Андерсона. Доминик за весь матч допустил всего 13 невынужденных ошибок и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта! Лишь в одном сете Андерсону удалось добраться до тай-брейка — 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Тима. Кстати, по личным встречам Кевин вёл со счётом 7-1, и единственное поражение от Доминика до этого турнира потерпел на грунте в нынешнем сезоне. Сам Тим после игры сказал, что провёл не просто лучший матч на турнире, но и один из лучших матчей в жизни. Интересно, что с Надалем на харде Тим никогда не встречался — все 10 поединков между ними состоялись на грунте, и австриец трижды брал верх.

Джон Иснер и Милош Раонич, как ни странно, за пять сетов не сыграли ни одного тай-брейка, и даже до счёта 7:5 ни разу не добрались — 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2 в пользу американца. Подавали при этом оба неплохо, но то один, то другой проводили почти безошибочные партии и делали брейки. Кстати, Джон всего третий раз в карьере — и второй раз в этом сезоне — добрался до четвертьфинала турнира «Большого шлема». На Уимблдоне он сыграл в полуфинале, уступив Андерсону в марафонском матче.

Дальше Иснера ждёт Хуан-Мартин дель Потро. Аргентинец уже в шаге от того, чтобы защитить прошлогодние очки за полуфинал. В четвёртом раунде он уверенно разобрался с Борной Чоричем — 6:4, 6:3, 6:1. Пока в четырёх матчах этого турнира дель Потро не уступил ни одного сета и лишь дважды играл тай-брейки.