Сослан Рамонов выступит на международном турнире в Якутске 

ЦХИНВАЛ, 3 сен — Sputnik. Осетинские спортсмены Сослан Рамонов, Кахабер Хубежты и Артур Найфонов примут участие в международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина, который состоится 6-8 сентября в Якутске, сообщает Федерация спортивной борьбы России.
"Рамонов планирует отбороться в этом году еще на некоторых стартах. В Якутске и Минске на турнире Медведя он будет бороться в весе до 70 кг, а к концу года перейдет в категорию до 65 кг — скорее всего, первым стартом в старом-новом весе для него станет турнир «Аланы-2018» во Владикавказе", — отметил личный тренер спортсмена Анатолий Маргиев.
В ходе турнира Рамонов вновь встретится с Давидом Сафаряном, которого ранее одолел на соревнованиях в Тбилиси.
Ранее вольники из Осетии завоевали восемь наград на чемпионате России-2018.