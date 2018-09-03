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Сослан Рамонов выступит на международном турнире в Якутске
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Сослан Рамонов выступит на международном турнире в Якутске 

Sputnik Южная Осетия 3 сентября 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 3 сен — Sputnik. Осетинские спортсмены Сослан Рамонов, Кахабер Хубежты и Артур Найфонов примут участие в международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина, который состоится 6-8 сентября в Якутске, сообщает Федерация спортивной борьбы России.
"Рамонов планирует отбороться в этом году еще на некоторых стартах. В Якутске и Минске на турнире Медведя он будет бороться в весе до 70 кг, а к концу года перейдет в категорию до 65 кг — скорее всего, первым стартом в старом-новом весе для него станет турнир «Аланы-2018» во Владикавказе", — отметил личный тренер спортсмена Анатолий Маргиев.
В ходе турнира Рамонов вновь встретится с Давидом Сафаряном, которого ранее одолел на соревнованиях в Тбилиси.
Ранее вольники из Осетии завоевали восемь наград на чемпионате России-2018.
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