Сослан Рамонов выступит на международном турнире в Якутске

"Рамонов планирует отбороться в этом году еще на некоторых стартах. В Якутске и Минске на турнире Медведя он будет бороться в весе до 70 кг, а к концу года перейдет в категорию до 65 кг — скорее всего, первым стартом в старом-новом весе для него станет турнир «Аланы-2018» во Владикавказе", — отметил личный тренер спортсмена Анатолий Маргиев.

В ходе турнира Рамонов вновь встретится с Давидом Сафаряном , которого ранее одолел на соревнованиях в Тбилиси.

Ранее вольники из Осетии завоевали восемь наград на чемпионате России-2018.