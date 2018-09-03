Нисикори вышел в четвертьфинал US Open 

Японец Кей Нисикори вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, сообщает "Советский спорт".
Во встрече четвертого раунда Нисикори одержал победу над представителем Германии Филиппом Кольшрайбером со счетом 6:3, 6:2, 7:5. Теннсисты провели на корте 2 часа 15 минут.
За выход в полуфинал US Open японец сыграет с победителем встречи Марин Чилич (7) — Давид Гоффен (10).
Ранее сообщалось, что величайший теннисист в истории подтвердил свое звание неповторимым ударом.
Теннис. US Open. 4-й круг Кей Нисикори (Япония) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:3, 6:2, 7:5