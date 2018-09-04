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Осака стала первой японкой, которая с 2004 года вышла в 1/4 финала «Шлема»
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Осака стала первой японкой, которая с 2004 года вышла в 1/4 финала «Шлема» 

Чемпионат.com + ещё 2 4 сентября 2018
3 сентября японская теннисистка Наоми Осака пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв в трёх сетах белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 6:4.
Таким образом, 20-летней спортсменке удалось стать первой японкой, которая с 2004 года смогла оказаться в восьмёрке сильнейших на турнире «Большого шлема». 14 лет назад этого успеха добилась Синобу Асагоэ. Тогда она дошла до 1/4 финала US Open, где потерпела поражение от американки Линдсей Дэвенпорт.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Осака сразится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).
US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.
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