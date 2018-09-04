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Чилич обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open
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Чилич обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open 

Чемпионат.com + ещё 70 4 сентября 2018
Фото: RT на русском
В матче четвёртого раунда Открытого чемпионата США–2018 хорват Марин Чилич (7) в трёх сетах одолел бельгийца Давида Гоффена (10) — 7:6 (8:6), 6:4, 6:2. Счёт по личным встречам сравнялся — 3:3. Поединок продолжался 2 часа 28 минут. Чилич сделал 12 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 5 из 8 возможных брейк-пойнтов. На счету Гоффена 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
За выход в полуфинал турнира Чилич поборется с японцем Кеем Нисикори (21), который ранее взял верх над немцем Филиппом Кольшрайбером — 6:3, 6:2, 7:5.
US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Мужской финал пройдёт в воскресенье, 9 сентября. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль.
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