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Шарапова вылетела с US Open и оправдалась
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Шарапова вылетела с US Open и оправдалась 

Lenta.ru + ещё 41 4 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».
Суарес-Наварро праздновала победу в двух сетах (6:4, 6:3). Матч длился 1 час 33 минуты. 31-летняя Шарапова допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать лишь три брей-поинта из восьми.
«Суарес-Наварро вынуждала меня делать ошибки. Она хорошо двигалась. Это то, что, как я думаю, известно всем, когда речь идет о матчах против таких соперниц, как Карла», — приводит комментарий Шараповой сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
В 1/4 финала турнира Суарес-Наварро сыграет с американкой Мэдисон Кис.
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