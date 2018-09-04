Шарапова вылетела с US Open и оправдалась

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Суарес-Наварро праздновала победу в двух сетах (6:4, 6:3). Матч длился 1 час 33 минуты. 31-летняя Шарапова допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать лишь три брей-поинта из восьми.

«Суарес-Наварро вынуждала меня делать ошибки. Она хорошо двигалась. Это то, что, как я думаю, известно всем, когда речь идет о матчах против таких соперниц, как Карла», — приводит комментарий Шараповой сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 1/4 финала турнира Суарес-Наварро сыграет с американкой Мэдисон Кис.