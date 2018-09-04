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Шарапова проиграла в четвертом круге US Open
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Шарапова проиграла в четвертом круге US Open 

Спорт-Экспресс + ещё 33 4 сентября 2018
Фото: News.ru
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение в четвертом круге US Open. В двух сетах она уступила испанке Карле Суарес Наварро.
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