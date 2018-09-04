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Джокович вышел в четвертьфинал US Open и может сыграть с Федерером
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Джокович вышел в четвертьфинал US Open и может сыграть с Федерером 

Газета.Ru + ещё 61 4 сентября 2018
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, сообщает "Советский спорт".
Во встрече четвертого круга бывшая первая ракетка мира одержал победу над португальцем Жоау Соузой со счетом 6:3. 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.
За выход в полуфинал Джокович поспорит с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцария) — Джон Миллман (Австралия).
Ранее сообщалось, что японец Кей Нисикори вышел в четвертьфинал US Open.
Теннис. US Open. 4-й круг Новак Джокович (Сербия) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3. 6:4, 6:3
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