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Заслуженный тренер России по теннису оценил игру Шараповой на US Open
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Заслуженный тренер России по теннису оценил игру Шараповой на US Open 

Газета.Ru + ещё 23 6 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон поделился мнением об игре теннисистки Марии Шараповой на US Open, передает газета «Известия».
"Шарапова — звезда мирового тенниса, на все ее матчи собираются полные трибуны. Определение игрока мирового тура — это количество зрителей на его матчах.
Тут можно провести параллель с театром — на великого актера всегда пойдут люди. Думаю, она до сих пор на плаву. Она показала достойный результат на US Open.
Да, проиграла Суарес-Наварро, но испанка — неудобная соперница для Марии. Она умеет разводить, часто загоняла Марию в оборону, постоянно продавливала удар Шараповой с левой и справедливо вышла дальше. Это болезненное поражение, но я уверен, россиянка продолжит играть на высоком уровне и будет готовиться к Australian Open — 2019", — заявил Камельзон.
Ранее член правления ФТР прокомментировал игру Касаткиной.
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