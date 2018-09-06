Заслуженный тренер России по теннису оценил игру Шараповой на US Open

"Шарапова — звезда мирового тенниса, на все ее матчи собираются полные трибуны. Определение игрока мирового тура — это количество зрителей на его матчах.

Тут можно провести параллель с театром — на великого актера всегда пойдут люди. Думаю, она до сих пор на плаву. Она показала достойный результат на US Open.

Да, проиграла Суарес-Наварро, но испанка — неудобная соперница для Марии. Она умеет разводить, часто загоняла Марию в оборону, постоянно продавливала удар Шараповой с левой и справедливо вышла дальше. Это болезненное поражение, но я уверен, россиянка продолжит играть на высоком уровне и будет готовиться к Australian Open — 2019", — заявил Камельзон.

Ранее член правления ФТР прокомментировал игру Касаткиной.