Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв Суарес-Наварро

В четвертьфинале Открытого чемпионата США американка Мэдисон Кис в двух сетах обыграла Карлу Суарес-Наварро из Испании со счётом 6:4, 6:3.

Кис понадобилось для победы 1 час 22 минуты. Прошлогодняя финалистка турнира сделала 6 эйсов, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Суарес-Наварро 1 эйс. Испанка обошлась без двойных ошибок и брейков.

За выход в финал US Open Кис поборется с японкой Наоми Осакой, которая в четвертьфинале в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:1.

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс. Соревнования в Нью-Йорке с призовым фондом свыше $ 25 млн завершатся 9 сентября.