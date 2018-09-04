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Хромачёва и Якупович завершили выступления в парном разряде US Open
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Хромачёва и Якупович завершили выступления в парном разряде US Open 

Чемпионат.com + ещё 4 4 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Ирина Хромачёва и Далила Якупович из Словении не смогли преодолеть 1/4 финала Открытого чемпионата США в парном разряде, уступив Эшли Барти (Австралия) и Коко Вандевей (США).
Хромачёва и Якупович проиграли в двух сетах со счётом 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 10 минут. Российско-словенский дуэт дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейка из 9. На счету Барти и Вандевей ни одного эйса, 5 ошибок на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из пяти возможных.
В полуфинале турнира Барти и Вандевей сыграют с победителями пары Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия) / Деми Схурс (Нидерланды), которые проведут свой матч 5 сентября.
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