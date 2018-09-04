Хромачёва и Якупович завершили выступления в парном разряде US Open

Хромачёва и Якупович проиграли в двух сетах со счётом 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 10 минут. Российско-словенский дуэт дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейка из 9. На счету Барти и Вандевей ни одного эйса, 5 ошибок на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из пяти возможных.

В полуфинале турнира Барти и Вандевей сыграют с победителями пары Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия) / Деми Схурс (Нидерланды), которые проведут свой матч 5 сентября.