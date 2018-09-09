Барти и Вандевей выиграли US Open в парном разряде

Австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей стали победительницами Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. В финале интернациональная пара обыграла дуэт Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) в трёх сетах. Итоговый счёт — 3:6, 7:6, 7:6.

Матч продолжался 2 часа и 32 минуты. Барти и Вандевей выполнили 6 эйсов, их соперницы сделали 4 подачи навылет. Победительницы сумели избежать двойных ошибок, в пассиве Бабош и Младенович — 6 двойных ошибок. Барти и Вандевей взяли 2 из 7 брейк-поинтов, их соперницы сумели сделать 4 из 14 брейков. Победительницы в финальном матче спасли три матч-поинта.