Серена Уильямс — Наоми Осака. Прогноз и ставки на финал US Open 8 сентября

Американка является 26-й ракеткой мира, а на домашнем первенстве ей достался 17-й номер посева.

После возвращения на корт из декрета Серена довольно долго набирала форму, но теперь вышла на свой пик и напоминает саму себя былых времен. Ее лучшим результатом стал финал Уимблдона.

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Наоми Осака

Японка является 19-й ракеткой мира, а в посеве Нью-Йорка ей достался 20-й номер посева.

Нынешний сезон однозначно стал прорывом для перспективной теннисистки, а в какой-то момент Мартина Навратилова даже сравнила ее с молодой Сереной и заверила болельщиков, что в будущем Наоми возьмет титул на турнире «Большого шлема».

На стадии 1/2 финала 19-я ракетка мира довольно неожиданно оставила за бортом соревнований Киз, одолев ее весьма уверенно — 6:2, 6:4. Японка отыграла 13 из 13 брейкпойнтов.

Теперь Осаке откровенно нечего терять. Она уже перевыполнила план, ее мечта сбылась, остается просто показать свою лучшую игру.

Прогноз

Теннисистки встречались лишь однажды — победу праздновала Осака.

Средний выигрыш на первой подаче американки на мэйджоре — 77%, а у японки — 71%. Мы считаем, что Серена является фавориткой поединка. Она находится в великолепной форме, ее поддерживают родные трибуны, а все удары получаются очень опасными. Ставим на триумф Уильямс-младшей в двух сетах за 2,07.