Пробившаяся в полуфинал US Open теннисистка не ставила перед собой серьезных целей

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась, что несколько лет назад не ставила перед собой серьезных целей, передает Sport24.

Севастова в 2013 году объявила о том, что заканчивает карьеру, но через год решила вернуться на корт. На турнире US Open латвийка выбила из игры победительницу прошлого турнира Слоан Стивенс, а в полуфинале сыграет с именитой американкой Сереной Уильямс

"Чувствую себя счастливой. Нужно еще оглянуться назад и еще раз посмотреть на этот путь, он был невероятным! Последние 3-4 года.

После возвращения в теннис я не ставила серьезных целей. Думала, может, вернусь в топ-100, смогу играть еще на протяжении нескольких лет, получать удовольствие от игры и все", — передает слова Севастовой пресс-служба US Open.

Ранее сообщалось, что Чесноков считает, что теннисистка Севастова может одолеть Уильямс.