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Американка Стивенс не смогла защитить титул чемпионки US Open
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Американка Стивенс не смогла защитить титул чемпионки US Open 

Газета.Ru + ещё 17 4 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Слоан Стивенс не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США, сообщает Sport24.
Во встрече 1/4 финала представительница США потерпела поражение от латвийки Анастасии Севастовой со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
За выход финал Севастова поспорит с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия).
Стивенс является победительницей прошлогоднего розыгрыша US Open.
Теннис. US Open. 1/4 финала Слоан Стивенс (США) — Анастасия Севастова (Латвия) — 2:6, 3:6
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