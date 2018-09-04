Американка Стивенс не смогла защитить титул чемпионки US Open 

Американская теннисистка Слоан Стивенс не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США, сообщает Sport24.
Во встрече 1/4 финала представительница США потерпела поражение от латвийки Анастасии Севастовой со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
За выход финал Севастова поспорит с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия).
Стивенс является победительницей прошлогоднего розыгрыша US Open.
Теннис. US Open. 1/4 финала Слоан Стивенс (США) — Анастасия Севастова (Латвия) — 2:6, 3:6